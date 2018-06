Türkiye’de bir ilk ‘mezarlıkta kentsel dönüşüm’ İzle

-Başkan ile röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta bir ilke imza atıldı. Kent mezarlığında gerçekleştirilen ‘mezarlıkta kentsel dönüşüm’ ile tek tip mezar uygulaması başlatıldı SİVAS



- Sivas’ta bir ilke imza kent mezarlığında gerçekleştirilen ‘mezarlıkta kentsel dönüşüm’ ile tek tip mezar uygulaması başlatıldı. Cenaze hizmetleri ile Türkiye’de örnek gösterilen Sivas Belediyesi bir ilke daha imza atıp (Yukarı Tekke) kent mezarlığında ‘kentsel dönüşüm’ gerçekleştirdi. Sivas’ta; tüm cenaze hizmetleri; çayından kahvesine, mezarından mezar taşına ve çevre düzenlemesine kadar Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz yapılıyordu. Sivas Belediyesi bunlara ek olarak kent sel dönüşümlerde olduğu gibi on binlerce mezarın bulunduğu Yukarı Tekke Mezarlığında da mezarlık dönüşümü gerçekleştirdi. İlk etapta Sivas’ın ilerleyen 40 yıl boyunca ihtiyaç duyabileceği mezar alanları oluşturdu. Ardından bakımsızlık yüzünden harabeye dönüşen mezarlar tek tek elden geçirilerek tek tip ve düzenli hale getirildi.

Mezarlık ağaçlarla ve güllerle süslendi. Sivas’ta artık zengini de fakiri de sırası ile aynı mezarlıkta defnedilip aynı düzen içerisindeki kabirlerde defnediliyor. Kabirlerin taşından çevre düzenlemesine kadar her şeyi birbirinden farksız. Projenin hayata geçirilmesi ile kent mezarlığı kazandığı yeni görüntüsü ile botanik parklarını aratmadı. ‘Ölüsüne sahip çıkmayan, dinisine de sahip çıkamaz’ Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ölüsüne sahip çıkmayanın dirisine de sahip çıkamayacağını belirtip, Sivas’ta tüm cenaze hizmetlerinin, en ufak ayrıntısına kadar belediye tarafından ücretsiz karşılandığını hatırlattı. Aydın, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanında mezarlıkta dönüşüm çalışmasını da hayata geçirdiklerini belirtip, “Ölümün kime geleceğini hiç kimse bilemez ama herkese geleceği muhakkak. Dolayısıyla bir belediye olarak her haneye her bireye bunun geleceğini biliyoruz. En adaletli hizmetin bu anlamda yapılan hizmet olduğunu, şehrin tamamına yayılan hizmet olduğunu düşündük. Bu kapsam da vatandaşların o zor gününde onların yanında olduğunu hissettirmek ve onları bir takım mezar yeriyle ilgili olsun, mezar yapımıyla ilgili olsun kefenlerle ilgili olsun diğer ihtiyaçlarla ilgili olsun onlar ile meşgul etmemek adına biz belediye olarak bu hizmetlerin tamamını üstlendik. Mezar uygulamasını tek tipe dönüştürdük. Mevcut yeni definlerde bunu başlattık. Toplumdan ciddi bir destek gördü. Ondan sonrada eski mezarların dönüşümünü başlattık. Etap etap önümüzdeki yıl komple dönüşüm tamamlanmış olacak. Biliyorsunuz Türkiye’de kentsel dönüşümler var ama mezarlık dönüşümü de ilk defa bizde oldu. Mezarların bakımı düzeni pırıl pırıl. Herkes eşit. Yani bizim eski mezarlarımızda villa tarzı mezarlar varken gecekondu tarzı mezarlarda vardı. Karma karışık bir yapı vardı. Bakımı temizliği yapılamaz şekildeydi. Şimdi gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir ortam. Çiçeklerle, güllerle, ağaçlarla donatılmış bir alan. Örnek bir mezarlık alanı.”dedi.

Vatandaşlar ise uygulamanın kendilerini mutlu ettiklerini, uygulamayı desteklediklerini belirterek Aydın’a teşekkür ettiler.