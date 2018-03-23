'Türkiye'de 20 yıldır sürekli sıcaklık artışı var' - ANKARA
"Türkiye'de 20 yıldır sürekli sıcaklık artışı var" - ANKARA - Dünya Meteoroloji Günü etkinliği - Programdan detaylar - Katılımcılardan detaylar - İstiklal Marşının okunması - Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ile röportaj"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'na Meteorolojiden ciddi katkı" - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Diniz:"Genel Müdürlüğümüz, sadece Türkiye genelinde değil yurt dışında da faaliyetlerde bulunarak, ciddi görevleri yerine getirmekte ve kahraman ordumuzun, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Operasyonu'nda da ciddi katkılar sundu" - "Tüm ürün ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, meteoroloji alanında ülkemizin, bölgesinde lider ve dünyada da ilk sıralara yükselmesini sağlayacaktır"ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı Harekatı'na ciddi katkılar sunduğunu bildirdi.Diniz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm canlıların varlıklarını sürdürebilmesinin, milyonlarca yılda kurulmuş olan doğal dengenin ve ekosistemin korunmasına bağlı olduğunu belirtti. Bu dengenin önemli ve belirleyici bileşenlerinden birisinin de atmosfer olduğunu dile getiren Diniz, meteorolojik olayların, hava ve iklimin insanların yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemeye başladığını söyledi.
İnsanoğlunun, var oluşundan günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların nedenlerini, zamanın koşullarına göre inceleyip araştırdığını, bu amaçla çeşitli gözlemler ve incelemeler yapıldığını, hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarının arandığını anlatan Diniz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle, son dönemde dünya üzerinde yaşanan küresel iklim değişikliği ve meteorolojik karakterli doğal afetler, toplumların meteoroloji konusuna olan ilgisini daha da arttırmıştır. Kaydedilen bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda, özellikle ileri haberleşme sistemleri, uydular ve bilgisayarların meteoroloji alanında sunduğu imkanlar ve yenilikler, çok geniş bir hizmet alanı olan meteoroloji servislerinin, giderek artan meteorolojik ürün ve hizmet taleplerinin karşılanması konusunda kapasitelerinin artmasına büyük katkı sağlamıştır. Üretilen tüm ürün ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, meteoroloji alanında ülkemizi, bölgesinde lider ve dünyada da ilk sıralara yükselmesini sağlayacaktır."Genel Müdürlüğün, ileri teknoloji ve altyapıya sahip olduğunu dile getiren Diniz, "Genel Müdürlüğümüz, sadece Türkiye genelinde değil yurt dışında da faaliyetlerde bulunarak ciddi görevleri yerine getirmekte ve kahraman ordumuzun Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Operasyonu'nda da ciddi katkılar sundu." dedi. - "Türkiye'de 20 yıldır sürekli sıcaklık artışı var"Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ise Dünya Meteoroloji Günü'nün dünyada ve Türkiye'de insanlarda farkındalık oluşturmak için kutlandığını söyledi.
Alışkanlıkların, hayat tarzının, iklim değişikliği üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizim yaşam tarzımız nasıl ki çevreyi etkiliyorsa aynı şekilde iklimi de etkiliyor, şehirciliği de etkiliyor yani işin merkezinde yine insan var." diye konuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün vazifesinin, iklimi izlemek olduğunu ifade eden Güneş, "Saniye saniye, dakika dakika iklimi izliyoruz. Türkiye nereye gidiyor, bunların çalışmalarını yapıyoruz. Dünyadaki gelişmelere, kullanılan teknolojilere uygun olarak biz de Türkiye'deki iklimin ileriye dönük olarak, 2100 yılına kadarki senaryolarını çalıştık ve ilgili yerlerle de paylaştık. Bunları tabii her 4 - 5 senede yeniliyoruz, yeni çıktılarla." dedi. Güneş, hassasiyetle izlenen konulardan birinin de iklim değişikliği olduğunu belirterek, "Türkiye'de de yaklaşık 20 yıldır sürekli bir sıcaklık artışı var. Sıcaklık, nem, buharlaşma meteorolojik hadiseler için çok önemli, bunların değişikliği tabii ki iklimdeki, hava hadiselerindeki değişimi getirecektir." ifadelerini kullandı.