Türkiye dans şampiyonları Van’da şov yaptı İzle

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-Türkiye şampiyonlarının kafede dans şovu

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( VAN -ÖZEL-HD)- Türkiye dans şampiyonlarından Vanlı dansçılara övgü VAN



- Latin dansları Yetişkinler A Klasman'da Türkiye şampiyonluğu kazanan Hazal Akyüz ve Yiğit İsiyel, Van’da sahne aldı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından 2014 yılında düzenlenen Latin Dansları Yetişkinler A Klasman'da Türkiye şampiyonluğu kazanan Hazal Akyüz ve Yiğit İsiyel, Van Kent Sanat ve Dans Akademisinin daveti üzerine Van’a geldi. İlk olarak gündüz saatlerinde Van Kent Sanat ve Dans Akademisinde eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen şampiyonlar, onlara kısa eğitimler verdiler. Akşam saatlerinde ise bir kafede düzenlenen etkinlikte Türkiye şampiyonları Akyüz ve İsiyel, Vanlı dans severlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Sergiledikleri dans şovuyla Vanlı dans severlere güzel bir gece yaşatan şampiyonlar, izleyiciler tarafından uzun süre alkış yağmuruna tutuldu. İHA muhabirine kısa bir açıklamada bulunan şampiyonlar Van’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Türkiye’nin hemen hemen her yerine gittiklerini ancak doğuya fazla gelme fırsatı bulamadıklarını ifade eden Yiğit İsiyel, “Şu anda Van’da olduğumuz için çok heyecanlı ve aynı zamanda mutluyuz. Normal şartlarda hep iç Anadolu, kuzeyde, güneyde ama hiçbir zaman doğuda böyle organizasyon olmuyordu. Bu noktada teşekkür ediyorum” dedi.

Eskiden imkanların fazla olmadığını ancak günümüzde bu imkanların sağlandığının altını çizen İsiyel, “Şu anda belediyeler başta olmak bir çok merkez tarafından sanata çok önem veriliyor. Eskiden çok fazla imkanları yoktu ama şu anda bu imkanlar var. Buradan neden Türkiye şampiyonları çıkmasın” diye konuştu.

Vanlıların çok istekli olduklarını dile getiren Türkiye Şampiyonu Hazal Akyüz ise, “Normalde insanlar, ben yapıyorum diyor. Ama buradaki insanlar daha istekli yapıyorlar. İnşallah Türkiye şampiyonları buradan da çıkar” ifadelerini kullandı. Van Dans Sporları İl Temsilcisi Serhat Çınar da 4 ay önce açılan akademide birçok alanda eğitimler verildiğini belirterek, “Türkiye şampiyonları ve lisanslı sporcu hedefimiz hep oldu. Nitekim dans bireylerin ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan çok güzel bir spordur. Biz Van’da elimizden geldiğince insanlara dansı tanıtmak istiyoruz. Çünkü Van, genelde yöresel halk oyunlarıyla hep ön plandaydı. Biz de neden Latin dansları ve batı dansları olmasın diye gerekli çalışmaları başlattık. Şu anda birçok kursiyerimiz burada dans öğreniyor. Bu konuda Van kent Sanat ve Dans Akademisi Kurucusu Mirhayrullah Elmas ve Dans Antrenörümüz Ercan Kaya ile birlikte inşallah Van’da çok daha güzel işler başlatacağız” dedi.

İki yıldır dans eğitimi aldığını ifade eden Pelin Güney isimli kursiyer ise “Dans etmek insanın bütün stresini alıyor. Bütün olumsuz düşünceler gidiyor. Bu, anlatılmaz yaşanır. Bunun yanında Yiğit ve Hazal hocalarımızın zaten hayranıydım. Onları burada görmek çok güzel ve mutluluk verici. Ben bu anlamda akademi yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Tekin Bayar isimli kursiyer ise ön yargıların kırılması için dansın faydalı olduğunu vurgulayarak, “Dans, her yerde olması gerektiği gibi Van’da da olmalı. Çünkü var olan bir kültürümüz var. Kültürün dışına çıkmak, biraz ön yargısal olarak bunlar genelde zorluklar olabiliyor. Dansın anlattığı o kadar çok şey var ki, ben içerisine girdikten sonra fark edebildim. Dans, erkekle kadının anlatılan fiziksel tabiridir. Bu anlamda dansı önemli buluyorum. Dansın insan ruhu üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çok ta eğlenceli. Gün içerisinde hayatın, kişinin üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların tamamını bu gibi aktivitelerin adeta üzerinden attığını düşünüyorum. Nitekim bir Vanlı olarak ben bunu bizzat yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Program sonunda Van Kent Sanat ve Dans Akademisi tarafından Türkiye şampiyonlarına plaket verildi.



