Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

-Katılımcılardan görüntü

-Ödül töreninden görüntü

-Adana Büyükşehir Belediye Bşk. Hüseyin Sözlü’nün ödül alması

-Hüseyin Sözlü’nün konuşması



( İSTANBUL )- Altın Marka Ödülleri'nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülünü Hüseyin Sözlü aldı İSTANBUL



- Bu yıl ikincisi organize edilen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ikinci Türkiye Altın Marka Ödülleri, İstanbul’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı, halk tarafından yapılan oylama sonucunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü seçildi. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri ile buluştu. Sunuculuğunu ünlü mankenler Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in yaptığı organizasyon, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Ödül törenine iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda ödül törenine geçildi. Halk tarafından yapılan oylamada yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü seçilerek ödüle layık görüldü.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Bu zor şartlarda 4 dönem belediye başkanlığı yaptım. Var olan kaynakları doğru değerlendirmek, verimli kullanmak, halkın içerisinde olmak, halktan yana bir siyasetçi olmak ve halkınıza olan, ülkenize olan inancınızla çalıştığınızda bu ülke insanının uygarlık seviyesinin en büyük göstergesi olarak düşünüldüğünde yaptığımız bu iş çok önemli ve sorumluluk gerektiriyor. Altın marka ödüllerinde Büyükşehir Belediyesi olarak seçilmiş olmamız bizim için büyük bir kıvanç kaynağı. Seçenlere teşekkür ediyorum. Bu ödülü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum” şeklinde konuştu.



