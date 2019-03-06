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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkiye-Afganistan İttifakının 98’inci Yılı Kutlandı

- Türkiye-Afganistan İttifakının 98’inci Yılı Kutlandı

sergi açılışı

Profesör Milyar Dolar Başkent Öğrenciler Sergi Açılışı 

-büyükelçi
-sergi detay

( KABİL ) - Türkiye-Afganistan ittifakının 98’inci yılı kutlandı KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasının 98’inci yıl dönümü kutlandı. Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, iki halkın binlerce yıldır dost olduğunu söyleyerek, “Sizler istediğiniz müddetçe, Türkiye burada sizlerle olmaya ve burada sizlere yardımcı olmaya devam edecektir” dedi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Türkiye-Afganistan İttifak Anlaşmasının 98’inci yıl dönümü kutlandı. Türkiye Kabil Büyükelçiliğince tertiplenen programda, tarihi fotoğraflar ve yazılar sergilendi. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk ve Afganistan Şahı Emanullah Han’ın mektupları sergilendi. Sergiye, Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan’da görevli Türk komutanlar, çok sayıda Afgan devlet yetkilileri, profesörler ve öğrenciler katıldı.
Töre sonunda açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye ve Afganistan halkının 4 bin yıldır birlikte olduğunun altını çizerek, Türkiye-Afganistan dostluğunun çok daha eski olduğuna işaret etti. Türkiye’nin Afganistan’ın her zaman yanında olduğunu söyleyen Ertuğrul, “Sizler istediğiniz müddetçe, Türkiye burada sizlerle olmaya ve burada sizlere yardımcı olmaya devam edecektir” dedi.
“Türkiye barış görüşmelerine destek olacaktır” ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine değinen Ertuğrul, “Bu barış görüşmelerinin ilerleyebilmesi için de Afganlar arasında gerçek ve kapsayıcı bir diyalogun başlaması önemli, Diğer taraftan da Afganistan’daki barışın, kalıcı ve sürdürülebilir olması isteniyorsa bölgesel desteğin, bölgesel oydaşmanın sağlanması da şartlardan biridir” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, bölgesel oydaşma için Afganistan hükumeti ve çevre ülkelerle görüştüğüne değinen Ertuğrul, “Türkiye’nin burada bölgesel desteğin ve oydaşmanın sağlanması noktasında desteği olacaktır” dedi.
Afganistan’a en fazla yardım etmiş ülkeyiz Türkiye’nin Afganistan’a en fazla yardım yapan ülke olduğunun altını çizen Büyükelçi Ertuğrul, “Son 18 yıldır burada binden fazla projeyi tamamlamış bulunmaktayız bu projelerin yaklaşık miktarı 1 milyar dolardan fazla. Biz bu yardımları devam ettireceğiz. Bu konudaki irademiz ve kararlılığımız tamdır. Çünkü bu yardım kalpten geliyor” ifadesini kullandı.
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