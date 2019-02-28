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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye-Afganistan Dostluk Günü - KABİL

Türkiye-Afganistan Dostluk Günü - KABİL

- Türkiye - Afganistan Dostluk Günü - Etkinlikten detaylar Türkiye - Afganistan Dostluk GünüKABİL (AA) - Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye - Afganistan İttifak Antlaşması'nın 98. yıl dönümü, Afganistan'ın başkenti Kabil 'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Kabil 'deki NATO bünyesinde yürüttüğü Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanı Tuğgeneral Yaşar Dilber, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yeğin, Türk Hava Yolları (THY) Kabil Müdürü Ahmet Uludağ, Afgan bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Ertuğrul, Türk - Afgan dostluğunun neden bu kadar özel ve ayrıcalıklı olduğunu genç kuşaklara aktarmak gerektiğini belirterek, "İttifak Antlaşması yıl dönümlerinin kutlanması, milletlerimize ve çocuklarımıza, Türk - Afgan dostluğunun ve kardeşliğinin değerini ve önemini hatırlatmak için çok iyi bir fırsat sunmaktadır." dedi.
İki ülke Dışişleri Bakanlarının İstanbul'da 24 Aralık 2010 tarihinde imzaladığı mutabakatla "1 Mart Türk - Afgan Dostluk Günü" belirlendiğini kaydeden Ertuğrul, "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu sürece yanınızda olmaya ve sizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
- Mevlana iki ülkenin ortak değeriAfganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nasir Ahmad Andişe de iki ülke arasında din, dil ve kültür bağı bulunduğunu vurguladı.Mevlana'nın, iki ülkenin ortak değeri olduğunu hatırlatan Andişe, Afganistan'da doğan Mevlana'nın Türkiye'de hayata veda ettiğinin altını çizdi.Andişe, Türkiye'nin ayrıca Afganistan'da barışın sağlanması için oynadığı rollerin de önemli olduğunu aktardı.TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar ise Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 300 yıl önceye dayandığını, bu ilişkilerin cumhuriyet dönemi ve sonrasında daha da kuvvetlenerek devam ettiğini bildirdi.Törenin sonunda protokol üyeleri, Kabil 'in Pagman bölgesindeki Afgan - Türk Dostluk Parkı'na TİKA'nın hazırladığı fidanları dikti.

Cumhuriyet General Gesi Başkent Rektör 

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