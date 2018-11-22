Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı - Mogherini (1) - ANKARA
- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı, Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.