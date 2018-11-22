Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı - ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ile tokalaşması - Mevlüt Çavuşoğlu'nun Federica Mogherini ve Johannes Hahn ile birlikte fotoğraf çekimi - Toplantıdan detaylarANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı,