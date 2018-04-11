Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi - ZONGULDAK
- Katılımcıların stantları gezmesi - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in konuşması - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin konuşması - CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın konuşmasıTürkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel: - "Yaşadığımız yüzyılda, çelişki ve çatışmaların en önemli nedenlerinden biri enerjidir. Giderek derinleşen ve küresel bir krize dönüşen enerji, madenciliğin temel konuları arasındadır"ZONGULDAK (AA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, "Yaşadığımız yüzyılda, çelişki ve çatışmaların en önemli nedenlerinden biri enerjidir. Giderek derinleşen ve küresel bir krize dönüşen enerji, madenciliğin temel konuları arasındadır." dedi. Maden Mühendisleri Odası'nca bu yıl 21. düzenlenen "Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi" Zonguldak 'ta başladı. Yüksel, 3 gün sürecek kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin gelişimi, halkın refahının yükseltilmesi, mesleğin ve meslektaşların gelişimi için bilimsel kongreler ve sempozyumlar yapmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti. "Yaşadığımız yüzyılda, çelişki ve çatışmaların en önemli nedenlerinden biri enerjidir. Giderek derinleşen ve küresel bir krize dönüşen enerji, madenciliğin temel konuları arasındadır." diyen Yüksel, bu nedenle enerjinin madencilik bağlamında yaşadığı sorunların tanımlanması ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturulması, bu alanda yaşanan teknik gelişmelerin akademi ve meslektaşları arasında paylaşılabilmesi amacıyla kamusal yararın ve bilimin ışığında çalışmalar yapmanın odaları için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.Yüksel, Bu kapsamdaki çalışmalarının en önemlilerinden birinin de "Türkiye Kömür Kongresi" olduğunu dile getirerek, "Odamız tarafından 21. kez düzenlenen kongremiz sadece kömür madenciliği ve enerji üzerine değil, işçi sağlığı ve güvenliği alanından çalışma ilişkilerine, maden hukukundan, madencilik politikalarına kadar her alanda, akademisyenlerimiz ve meslektaşlarımız tarafından üretilen çalışmaların en geniş kesimlerce paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlayan önemli bir platform olmuştur ve olmaya da devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.Madenciliğin uzun erimli bir sektör olduğunu vurgulayarak, ülkede köklü bir madencilik politikasının bulunmadığını savundu.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de 170 yıllık üretim kültürüne sahip bu bölgenin tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığına dikkati çekti.Türkiye'nin yılda 36 milyon ton taş kömürü ithal ettiğini aktaran Demirci, " Zonguldak 'ta ise kamu ve özel sektörde sadece 1,5 milyon ton üretebiliyoruz. Türkiye her yıl taş kömürü ithalatına 4 - 5 milyar dolar dışarıya veriyor. İşsizler Zonguldak 'ı terk ediyor. Zonguldak maden havzasında halen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi var. TTK, mekanize, yarı mekanize üretim sistemlerinin hazırlıklarını sürdürüyor. Özel sektörde ciddi bir üretim faaliyeti maalesef yok." diye konuştu. Demirci, Türkiye'nin her alanda kendi kaynaklarını değerlendirme mecburiyeti olduğunu vurgulayarak, kongreden çıkacak önerilerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise niyetlerinin unutulmaya yüz tutan ve bırakılmış olan taş kömürünü parlatmak olduğunu dile getirerek, "Maalesef bu kömür yeteri kadar değerlendirilmiyor. Tek bir amacımız var, gerçek anlamda yerli, milli olup bu ülkenin değerlerini bu ülkeye kazandırmak. Buna da Zonguldak 'tan başlayacağız." dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar "Maden Makineleri ve Donanımı Sergisi"ni gezdi. 46 bildirinin sunulacağı kongre, 13 Nisan Cuma günü sona erecek.