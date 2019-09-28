Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup başladı

yelkenler detay

( İSTANBUL ) -- İstanbul Boğazı üzerindeki yelkenler havadan görüntülendi- İstanbul Boğazı üzerinde yelken şöleni İSTANBUL

Yarış Hafta Sonu Özel Tasarım 


- Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Turkcell Platinum Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı’nda onlarca yelkencinin katılımı ile başladı.
Yelkenlerin İstanbul Boğazı üzerindeki oluşturduğu görsel şölen havadan drone ile görüntülendi Bu yıl "Deniz Temizliği" temasıyla gerçekleştirilecek olan yarışlarda, 8 ülkeden yaklaşık 80 tekne ve 800 sporcu özel tasarım "Döner Trofe Kupası”nı kazanmak için yarışacak. İki gün boyunca sürecek ve 3 yarıştan oluşacak Bosphorus Cup’ta takımlar ilk gün Beşiktaş ve Anadolu Hisarı arasında yelken açacaklar. Şampiyonun belirleneceği Pazar günkü iki şamandıra yarışı ise Caddebostan açıklarında gerçekleştirilecek. Bu yıl 18. Kez gerçekleştirilen yarışlar İstanbullulara da renkli bir hafta sonu sunacak. Turkcell Platium Bosphorus Cup’ta yelkenlileri yakından görmek ve yarışları yerinde izlemek isteyen İstanbullular için en iyi noktalar, Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı, Beylerbeyi Sahil ile Caddebostan Sahil olacak. Öte yandan onlarca yelkenin İstanbul Boğazı üzerindeki oluşturduğu görsel şölen havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde yelkenlerin İstanbul boğazına kattığı görsel güzellik kattığı görüldü.
(EG-
İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı