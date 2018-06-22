"Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" - ANKARA - "Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" - YEE Türkçe Eğitim Müdürü Emir Sarıgül konuşması - Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü Nazmiye Tecelli konuşması - Sertifika programından detaylar"Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" - Sertifika almaya hak kazanan 19 ülkeden 27 öğrenci gittikleri ülkelerde Türkçe öğretecek - YEE Türkçe Eğitim Müdürü Emir Sarıgül: - "Türkçe öğretecek kişi, ilk önce öğrenciye kendini sevdirmelidir. Öğrenciler daha sonra sizin temsil ettiğiniz dilin ülkesini ve kültürünü tanımak ister"ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğiyle yabancı öğrencilerin gittikleri ülkelerde Türk dilini, kültürünü ve tarihini öğretmek amacıyla düzenlenen "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" düzenlenen törenle sona erdi.YEE'nin Ulus'taki merkezinde gerçekleştirilen programın kapanış törenine, YEE Türkçe Eğitim Müdürü Emir Sarıgül, Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü Nazmiye Tecelli, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcileri ve sertifika almaya hak kazanan 19 ülkeden 27 öğrenci katıldı. Sarıgül, kapanışı yapılan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"nın aslında yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Şimdiye kadar 38 sertifika programı düzenlendiğini ve yaklaşık bin kadar öğrencinin eğitim programını başarıyla tamamladığını belirten Sarıgül, "Programa katılan öğrencilerin birçoğunun gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görevlerine başladığını görüyoruz. Sertifika programımız, üniversitelerle iş birliği yaparak bundan sonra da ihtiyaç duyulan ülke ve alanlara yönelik çalışmalarına devam edecektir." diye konuştu. Sertifika programının düzenlenmesinde YTB'nin büyük desteği olduğunun altını çizen Sarıgül, Türkiye'ye YTB burslusu olarak, yüksek lisans ve doktora için gelmiş öğrencilerin Türkçe'yi TÖMER'de öğrenmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.Programa seçilen öğrencilerin dil yetenekleri ve çalışma alanlarının referans alındığını söyleyen Sarıgül, şöyle devam etti:"Sertifika programımız bugün kapanıyor ancak asıl iş bundan sonra başlıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türkçe öğretmek, Türkçe öğrenmek isteyenlerin gönlüne girmek, Türkiye'nin tarihini ve kültürünü tanıtmak daha faydalıdır. Türkçe gerçekten bir sevgi dilidir. Türkçe öğretecek kişi, ilk önce öğrenciye kendini sevdirmelidir. Öğrenciler daha sonra sizin temsil ettiğiniz dilin ülkesini ve kültürünü tanımak ister. Bu şekilde tecrübe edeceksiniz, sizden dil öğrenenler nereye giderse gitsin, sizi rehber ve kalıcı bir öğretmen olarak görecektir."Konuşmaların ardından programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.