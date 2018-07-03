Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilere sertifika - GAZİANTEP Haberi
- Suriyeli öğrencilerden detaylar - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşmasıTürkçe öğrenen Suriyeli öğrencilere sertifika - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Geçmişinize bir şey yapamayız ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız"GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suriyeli öğrencilere, "Geçmişinize bir şey yapamayız ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye seslendi.Berger, Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe öğrenen Suriyeli öğrenciler için düzenlenen sertifika töreninde, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret etti.Suriyelilere barınmadan yaşamsal ihtiyaçlara, eğitimden sağlığa kadar bir çok alanda destekler verildiğini ve AB olarak kendilerinin de bu çalışmaları desteklemeye çalıştığını anlatan Berger, bugün bir milyondan fazla Suriyelinin AB tarafından finanse edilen "nakit kart" hizmetinden yararlandığını kaydetti. Berger, Suriyelilerin eğitimi konusunu çok önemsediklerini ifade ederek, "Eğitim bizim için çok önem verdiğimiz bir alan. Bu anlamda çeşitli ortaklarla çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman üniversite eğitimini yapan Suriyeli gençlerle buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Bunların çoğu iyi eğitim alıp kendi ülkelerinin geleceğini inşa etmek istiyor. Bence bu çok etkileyici." ifadelerini kullandı.Akademik eğitimin önemini anlatan Berger, "Buradaki öğrencilerin hepsine akademik gelişimleri için yaptıkları taahhüt için teşekkür ederim. Bugün buradaki gençlerin yapacakları, Türkiye'nin ve Suriye'nin geleceği için çok önemli. Geçmişinize bir şey yapamayız ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu. Konuşmaların ardından TÖMER'de Türkçe eğitimi alan 400 öğrenciden bazılarına sembolik olarak sertifikaları verildi.