Türkan bebek ölümünün 34. yılında anıldı - EDİRNE

- Törenden detaylar - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşması - Şiir okuyan soydaş öğrenciler ve heykele çiçek sunumuTürkan bebek ölümünün 34. yılında anıldı - Bulgaristan'da, 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, Edirne 'de anıldı - Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizin bu şekildeki acıları bir daha hiçbir şekilde yaşamamasını arzu ediyoruz. Bunun için de yapmamız gereken şey, bütün Balkan coğrafyasında yer alan milletler ve devletlerle çok iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri geleceğe taşıyarak yaşatmaktır"EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah için anma töreni düzenlendi. Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebeğin anısını yaşatmak için yaptırılan park ve heykelin bulunduğu alanda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türkan bebek anıtının, Todor Jivkov döneminde Bulgaristan'da yaşanan acıları, hüznü, göz yaşını ifade ettiğini söyledi.
Bu acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini belirten Canalp, "Bizler için aslında şunu da ifade ediyor, biz bu hüznü geçmişte bir şekilde yaşadık, bir daha yaşatmamak ve yaşamamak için ne varsa bunları beraber hepimizin inşa etmesi gerekiyor." dedi. Bulgaristan'daki soydaşlara bu acıları yaşatanların elimine olup geçtiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:"Ama şu anda geleceğe ümitle bakabileceğimizi, beraberce bu coğrafya içerisinde, kardeşçe yaşayabileceğimizin çok güzel örneklerini görüyoruz. Bulgaristan'dan rekor sayıda Bulgar vatandaşı, içlerinde kendi kardeşlerimiz ve soydaşlarımız da var, Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de belli zamanlarını geçirip, Türklerle iletişim kurabiliyorlar. Hatta Edirne 'deki esnafımıza geliyor bir sonraki hafta borcunu ödemek üzere borç bile yazdırabiliyor. Bugün yaşamış olduklarımız bunlar.Biz gelecekte de hep böyle güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerimizin de bu şekildeki acıları bir daha hiçbir şekilde yaşamamasını arzu ediyoruz. Bunun için de yapmamız gereken şey bütün Balkan coğrafyasında yer alan milletler ve devletlerle çok iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri geleceğe taşıyarak yaşatmaktır." - "Türk asla ve asla esir olmaz" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuşmasında, dile, dine ve insan haklarına karşı yapılan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.Gürkan, "Bulgaristan Türkleri kendi içlerindeki birlik ve dayanışmayla o yılları çabuk atlattılar. Tarih bize şunu öğretiyor, nerede olursak olalım, Türk asla ve asla esir olmaz. Nerede olursak olalım Türk asla dinini, milliyetini, ırkını inkar etmez ve sonuna kadar sahip çıkar. Bu bazen 17 aylık Türkan bebek olur, bazen 77 yaşındaki Halil Amca olur. Ama Türkler asla mülteci olmazlar. Bugün Bulgaristan'daki soydaşlarımız, kardeşlerimiz dünden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmalı diye düşünüyoruz. Dünden daha fazla birbirlerine ve haklarına sahip çıkmalı diye düşünüyoruz." diye konuştu. Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan da, bu acıların bir daha yaşanmaması için geçmişten ders alınarak geleceğin belirleneceğini ifade etti. Pekkan, 34 yıl önce şehit olan Türkan bebeğin adının Bulgaristan'daki asimilasyona karşı bayraklaştığını belirterek, Türkan bebeğe ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi. - "Cevabı, Türklük için"Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş ise Türkan bebeğin anne kucağında bir kurşunla şehadeti tattığını belirterek, "Bu ne için ve neden oldu? Önemli bir soru bizim için. Cevabı var, Türklük için, din için ve kimlik için." dedi. Törende Bulgaristan'dan gelen soydaş öğrenciler, Türkan bebek için yazılan şiirleri okudu. Bu sırada, törende bulunan Bulgaristan'dan gelen soydaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Dinletinin ardından, protokol ile törene Bulgaristan'dan ve Türkiye'den katılan vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan heykele çiçek bırakarak dua etti.Törene, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Bulgaristan'ın Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Ali katıldı.