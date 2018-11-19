TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması töreni - İSTANBUL Haberi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salona gelişi - Tanıtım filminden görüntülerTürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması töreniİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iştirakleriyle TürkAkım doğalgaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması vesilesiyle düzenlenen tören gerçekleşiyor. Türkiye’yi enerjide köprü konumuna getirecek olan TürkAkım projesinde sona doğru geliniyor. Deniz bölümü tamamlanan projede Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından Rus gazı Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya akacak.