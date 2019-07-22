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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Yıldızlarının ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti Haberi

Türk Yıldızlarının ve Solo Türk’ün prova uçuşları nefes kesti Haberi

- Prova uçuşundan detaylar

Efes 

-- Vatandaşların gösteriyi izlemesi
-- Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları Milli Mücadelenin 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yarın ki gösterisi için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Gösteri Erzurumluların adeta nefesini kesti. Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Temmuz’da yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ile Solo Türk’ün pilotları Erzurum semalarında deneme uçuşları ve provalar gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösterisi 23 Temmuz’da saat 13:00’da Olimpiyat Parkı semalarında yapılacak.
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