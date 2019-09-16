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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda

- Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda

Türk Yılzdılarının uçundan görüntü

Gösteri Uçuşu 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Yıldızları TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu düzenledi.
7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında eşsiz bir gösteri düzenledi.
Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.
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