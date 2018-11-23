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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk yayınevi, Nijeryalı öğrenciler için cami inşa etti - ABUJA

Türk yayınevi, Nijeryalı öğrenciler için cami inşa etti - ABUJA

- Abuja 'da okul kampüsünde yaptırılan çeşme ve caminin açılışı - Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen ile röportaj - Açılış için düzenlenen program ve programa katılan öğrenciler - Cami imam hatibi Yusuf Salih ile röportaj - Öğrencilerden Zeliha Yusuf ile röportajABUJA (AA) - Türkiye'de faaliyet gösteren İnsan Yayınları, Nijerya'nın başkenti Abuja 'da okul kampüsünde cami yaptırdı.Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin öğrencinin öğrenim gördüğü GSS Kwali Okulunda İnsan Yayınları'nın desteğiyle yaptırılan camiyi açtıklarını belirtti.
Caminin, Dar'ul Erkam Vakfı aracılığıyla Nijerya'da açılan 4'üncü cami olduğunu dile getiren Gökmen, "Buradaki Müslüman talebeler çok güzel bir ibadethaneye kavuştu. Hem okulun yöneticilerini tebrik ediyoruz hem de böyle güzel bir hizmete bizi vesile kıldığı için Allah'a şükür ediyoruz." diye konuştu.
Cami imam hatibi Yusuf Salih, okulun 1989'da kurulduğunu ancak şimdiye kadar camisi olmadığını ifade ederek, "Hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Buradaki Müslüman öğrencilerin ibadet edecek doğru düzgün yerleri yoktu. Bugüne kadar farklı kişiler bize cami yapacakları sözünü verdiler ama hiçbiri sözünü tutmadı. Okulu ziyaret eden Türkler ise sözlerini tuttular." dedi.
Öğrencilerden Zeliha Yusuf, hayallerinin gerçekleştiğini dile getirerek, "Türkiye bize cami ve su kuyusu yaptı ama bizim onlara dua dışında vereceğimiz başka bir şey yok. Türkiye ve Türk halkını dualarımızda unutmayacağız. Allah onlardan razı olsun, çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Muhabir Uttu Başkent Ethan Öğrenciler 

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