- Türk yardımsever, Sudanlı yetimleri sevindirdi



- Sudan’da yaşayan Türk yardımsever Tuğba Kakum, Sudanlı yetimleri sevindirdi. Sudan’da yaşayan Tuğba Kakum adlı Türk kendisini Sudanlı yetimlere adadı. Tuğba Kakum yaklaşık 500 yetim talebeye Türk yardımseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. Her gün yetimleri ziyaret ederek onlarla kendi çocukları gibi ilgilenen Kakum, örnek davranışlarıyla takdir topluyor. Yetimlere yardım etmelerinin dedelerinin, büyüklerinin çok öncelerden dua etiği için nasip olduğunu düşündüğünü belirten Kakum, “Elimizden geldiği kadar buradaki yetimlerin kıyafet, gıda ve doktor ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Burada uygun olmayan şartlarda yaşayan yetimlere yeni kalacak yer yaptık. Hepsine düzenli olarak kalabilecekleri bir yer yaptık ve hepsine temiz kıyafetler temin ettik. Şimdi eskiye göre daha iyi bir durumdalar ”dedi.

Herkesin yetimlere sahip çıkması gerektiğini aktaran Tuğba Hanım yardımseverlere teşekkürlerini iletti.

