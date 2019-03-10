Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Türk ve Sudanlı askerler dostluk maçında buluştu - PORT SUDAN

Türk ve Sudanlı askerler dostluk maçında buluştu - PORT SUDAN

- Sudan geleneksel dans gösterisinden detaylar - Milli marşların okunması - Türk ve Sudan lı askerlerin dostluk maçından detaylarPORT SUDAN (AA) - Port Sudan 'da bulunan TCG Gökçeada Fırkateyni'nde görevli askerler ile Sudan lı askerler arasında dostluk maçı yapıldı.Port Sudan 'daki şehir stadında düzenlenen dostluk maçında, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği bağları kapsamında bu ülkeye ziyaret gerçekleştiren TCG Gökçeada Fırkateyni'nde görev yapan askerler ile Sudan lı askerlerden oluşan futbol takımları karşılaştı.Hartum Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhabere Albay Murat İsen, TCG Gökçeada Fırkateyni Komutanı Yarbay Engin Ağmış ve Sudan lı üst düzey askeri yetkililerin de izlediği dostluk maçına, Sudan lı sporseverler büyük ilgi gösterdi.Maçın devre arasında Sudan geleneksel dans gösterisi sunuldu.Ev sahibi takımın 2 - 0 kazandığı dostluk maçının ardından madalya ve plaket takdimi gerçekleştirildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.Pakistan'ın ev sahipliğinde, 46 ülkenin deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda 8 - 12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen AMAN - 2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulunmuştu.TCG Gökçeada Fırkateyni, yarın sabah Port Sudan 'dan Ürdün'ün Akabe Limanı'na hareket edecek.

Devre Arası Deniz Kuvvetleri Hatıra Fotoğrafı Dans Gösterisi 

İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Orgeneral Akar, Egede Gemileri DenetlediOrgeneral Akar, Egede Gemileri Denetledi
Akdenizde Heyecanlandıran TatbikatAkdenizde Heyecanlandıran Tatbikat
EGEMEN-2015 Fiili Amfibi TatbikatıEGEMEN-2015 Fiili Amfibi Tatbikatı
Denizkurdu Tatbikatı Nefesleri KestiDenizkurdu Tatbikatı Nefesleri Kesti
Marmarada İki Hücumbot Çarpıştı: 8 YaralıMarmarada İki Hücumbot Çarpıştı: 8 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı