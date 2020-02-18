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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı - MOSKOVA İzle

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı - MOSKOVA İzle

- Heyetlerin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gelişiTürk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladıMOSKOVA (AA) - Türk ve Rus heyetlerinin Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak amacıyla Moskova 'da yaptığı görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılıyor.Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova ’da görüşmeler yapmıştı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.Görüşmelere bugün devam edileceği bildirilmişti.

Diplomat Bild Toplantı Gesi İdlib 

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