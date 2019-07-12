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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk vatandaşlarımın kimlik bilgilerini ele geçirip üçüncü şahıslara satan çete çökertildi

Türk vatandaşlarımın kimlik bilgilerini ele geçirip üçüncü şahıslara satan çete çökertildi

Arama görüntüleri

Adli Kontrol Nüfus Cüzdanı Sahte Kimlik Dolandırıcılık Kimlik Bilgisi 

-Zanlıların emniyete getirilişleri

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Siber Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerine ulaşarak üçüncü şahıslara satan çete çökertildi. Baskette Siber Suclarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında dünyanın en büyük GSM firmasına ait kurumsal şifreyi yasadışı yollar ile ele geçirmek suretiyle Türk vatandaşlarının tamamına ait MERNİS bilgilerine ulaşıp TC numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adres, anne kızlık soyadı, anne-baba isimleri, doğum yeri ve tarihi gibi bilgiler ile sahte kimlik çıkartan, dolandırıcılık yapan, kişiler adına izinsiz GSM hattı çıkaran başkalarının adına banka hesapları açarak yasadışı yollarla elde ettikleri gelirlerin izini bu hesaplar aracılığıyla kaybettirmeye çalışan, kimlik bilgilerini yasadışı bahis sitelerine satan Mehmet Ali S. , Ahmet Y., Emine Y., Furkan H.,Buğra D., Alperen Ç., Sedat A., Fatih N., Ökkeş Hulusi Y., Veli U., Engin A., Berat U., Kemal A., Mehmet Mete V., Nuh Naci B., Muammer A. İsimli 16 şüpheli şahıs Ankara, Adana, Antalya, Hatay, Karabük, Denizli, İstanbul, Kırklareli, olmak üzere toplamda sekiz ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Kişilerin bulundukları adreslerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerde yapılan incelemelerde 50 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgisi ayrıca dünyanın en büyük GSM firmasının sorgulama sayfasına ait 100 binlerce kimlik bilgisinin yasadışı yollarla üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi. Zanlılardan 7 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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