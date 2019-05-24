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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk Ulaşım-Sen üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Türk Ulaşım-Sen üyeleri iftar yemeğinde buluştu

iftardan detaylar

İftar Yemeği Atmosfer Beraberlik Allah 

-Baler Fidan'ın konuşması
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şubesinin geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde sendika üyeleri bir araya geldi. Gaziantep'te bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine DHMİ çalışanları, Demiryolu çalışanları, Havayolları çalışanları, Ulaştırma Bölge Müdürlüğü çalışanları ve yöneticileri katıldı.
Çalışanlar, hep birlikte yapılan duaların ardından iftar açtı. İftar öncesi konuşan ve birlik ve beraberlik mesajı veren Türk Ulaşım-Sen Gaziantep Şube Başkanı Baler Fidan, “Birlik ve beraberliğin en üst safhalara çıktığı Ramazan Ayında üyelerimizle birlikteyiz. Bu manevi atmosferden en iyi şekilde faydalanmak arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde iftar açmak için bir araya geldik. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Allah, ülkemize, devletimize, milletimize, kurum, kuruluşlarımıza zeval vermesin inşallah” diye konuştu.
Fidan, programa katılan ve destek veren herkese tek tek teşekkür etti
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