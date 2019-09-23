'Türk turizmci, misafirlerini mağdur etmez' - ANTALYA
"Türk turizmci, misafirlerini mağdur etmez" - ANTALYA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Genel Başkanı Ülkay Atmaca'nın açıklamaları - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca: - " Thomas Cook'un iflası Turistler asla mağdur edilmez. Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın" - "Türk turizmi son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Sadece bir iki pazara dayalı değil, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapılmakta" - "Tabi ki Thomas Cook'un yerinin doldurulması kısa sürede mümkün olmayacaktır ama hızlı hareket edilip, mutlaka alternatifler oluşturulması lazım"ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, turistlerin asla mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." dedi. Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörü açısından en iyi dönemi yaşadıkları bir anda dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook'un iflasının hiç iyi bir durum olmadığını bildirdi.Dünya devi 178 yıllık geçmişe sahip bir şirketin bu aşamaya gelmesini şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Atmaca, şirketin Türk turizmine de önemli ölçüde katkıları olduğunu dile getirdi.Son yıllarda Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının 2,5 milyona ulaştığına değinen Atmaca , bunun büyük bir bölümünün Ege bölgesine gittiğini kaydetti. - "Hızlı hareket edilip, alternatifler oluşturulmalı"Böyle bir şirketin batmasında herkesin olumsuz etkilenebileceğini savunan Atmaca, şöyle konuştu:"Ekonomik açıdan sıkıntı olabilir. Ancak sektör paydaşları hızlı şekilde hareket edip, Thomas Cook'un boşluğunu bir şekilde çözecek adımlar atması gerekiyor. Türk turizmi son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Sadece bir iki pazara dayalı değil, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yapılmakta. Tabiki Thomas Cook'un yerinin doldurulması kısa sürede mümkün olmayacaktır ama hızlı hareket edilip, mutlaka alternatifler oluşturulması lazım."Kendi otellerinde de İngiliz turistlerin bulunduğunu aktaran Atmaca, hiç bir turistin mağdur edilmeyeceğine dikkati çekti.Türkiye'deki turistlerin sağlıklı şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını anlatan Atmaca, "Turistler asla mağdur edilmez. Türk turizmcisi bugüne kadar hiçbir yolcusunu sokakta bırakmadı, bugünden sonra da bırakmaz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.
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