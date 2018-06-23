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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türk Telekom emeklileri 30 yıl sonra Dinar’da buluştu İzle

Türk Telekom emeklileri 30 yıl sonra Dinar’da buluştu İzle

EMEKİ GRUBU ADINA HATİCE ARISAN RÖP.

Borlu Sosyal Medya Sparta Karahisar 

-KÖYLÜ OSMAN HONANLIOĞLU RÖP.
-EMKİLER GRUBU TOPLU GÖRÜNTÜ
-DİNAR SU ÇIKAN GÖRÜNTÜ
-LAVANTA TARLALARI GÖRÜNTÜ

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaklaşık 30 yıl aranın ardından bir araya gelen Türk Telekom emeklileri, mutluluklarını paylaştı. Emekli olduktan sonra oluşturdukları sosyal medya grubu ile etkinlik düzenleyen Türk Telekom emeklileri hasret giderdi. Isparta ve Afyonkarahisar’dan emekli olan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu emekli grubu, Marsyas Müzik Müzesini gezdikten sonra ve Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavanta tarlalarını gezdi. Grup lideri Hatice Arısan yaptığı açıklamada "Türk Telekom emekli grubuyuz. Grubu yaklaşık 4 yıl önce kurduk yaz etkinliği düzenledik. Daha sonrasında da kahvaltı etkinliği düzenleyeceğiz. Mutluyuz, emekli arkadaşlarımızla gezi yapıyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin devam etmesini canı gönülden temenni ediyoruz" dedi.

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