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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: 'Ayasofya hem milli mirastır hem milli kültürdür' Haberi

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: 'Ayasofya hem milli mirastır hem milli kültürdür' Haberi

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( İSTANBUL ) Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: "Ayasofya hem milli mirastır hem milli kültürdür"- “Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri” devam ediyor İSTANBUL

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Ayasofya'yı tanıtmak ve trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anmak amacıyla düzenlenen, “Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri” başladı.
Ayasofya’nın önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirten Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, “Ayasofya hem milli mirastır hem milli kültürdür” dedi.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Ayasofya'yı tanıtmak ve trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anmak amacıyla düzenlenen, “Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri” başlatıldı. 23-24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin içeriğine ilişkin bilgi vermek amacıyla basın lansmanı gerçekleştirildi.
Lansmana Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkan Yardımcısı Dr. Güray Kırpık, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan ve çok sayıda davetli katıldı.
“Ayasofya hem milli mirastır hem milli kültürdür” Ayasofya’nın muhafazasının insanlık tarihi açısından müspet bir gösteri olduğunu ifade eden Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Adını rahmetle anıyorum, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel diye bir hocamız vardı. Anadolu’daki tarihi, kültürel varlıklarla ilgili söylenmiş bir söz, derdi ki; mesela Bergama diyoruz, Side, Aspendos, Hattuşa şehri gibi yerlere bunlar bizim milli mirasımızdır, derdi. Ata mirası. Selçuklu’dan, Osmanlı’dan, arada belki beylikler döneminden gelen emanet miras. Bugün Sultanahmet, Selimiye, Anadolu’daki yivli minare, Selçuklu medreseleri Alaattin cami gibi yapılar onlar milli kültür mirası. İkisi de bizim. Ayasofya ise hem milli mirastır hem milli kültürdür. Ayasofya’da böyle birleşik bir özellik vardır” diye konuştu.
Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkan Yardımcısı Dr. Güray Kırpık ise, “Ayasofya’sız bir İstanbul düşünülemez. Türk tarih Kurumu olarak biz daha önce de Ayasofya programları yaptık. İstanbul’da bir çok program yapıyoruz. Rahmetli Ahmet Haluk Dursun hocayı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Dün de çok güzel bir etkinlik yapıldı. Yarına kakar devam edecek olan etkinliklerimizin içerisinde panel, kısa film, tanıtım videoları, ve seri var. Ayasofya’nın tarihsel kimliğini ortaya koyan ve kendi medeniyetimize aitliğini belgelendiren belgeler bunlar” dedi.

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