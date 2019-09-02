Türk şirketlerin de katıldığı 'Bağdat Uluslararası Sağlık Fuarı' açıldı - BAĞDAT
Türk şirketlerin de katıldığı " Bağdat Uluslararası Sağlık Fuarı" açıldı - BAĞDAT - " Bağdat Uluslararası Sağlık Fuarı" açılış konferansından detaylar - Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Ala el - Alvan'ın konuşması - Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Ala el - Alvan'ın fuarın açılışını yapması - Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Ala el - Alvan'ın fuardaki firmalardan bilgi alması - Fuara katılan firmalardan detaylar - Ziyaretçilerden detaylar - Organizatör Faysal Ubeydi ile röportaj - Fuara katılan Türk firmalardan detaylar - Türk katılımcılardan Bay Matbaa Baskı Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi Mesut Gerçin ile röportaj - Fuardan detaylarBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta Türk şirketlerin de katıldığı "Uluslararası Sağlık Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Ala el - Alvan gerçekleştirdi.Organizatör Faysal Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak sağlık sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası şirketlerle iş birliğine katkı amacıyla bu fuarı düzenlediklerini söyledi.
Sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin yatırım için Irak'a gelmesini de hedeflediklerini dile getiren Ubeydi, fuara sağlık alanından 130'dan fazla yerli ve yabancı şirketin katıldığı bilgisini paylaştı. - Türk şirketler de katılıyorIrak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen fuara Türkiye'den de 3 şirket katılıyor.Türk katılımcılardan Bay Matbaa Baskı Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi Mesut Gerçin, Irak'ta yaklaşık 9 yıldır sağlık sektöründe hizmet verdiklerini belirtti. Gerçin, "Hedefimiz, ilaç kutusu, prospektüs, baskı ürünleri ve etiketler alanındaki hizmetimizi Irak'ın tamamına yaymak. Bizden çok memnunlar, biz de bu durumdan memnunuz." diye konuştu. Fuarda İran, Almanya, Danimarka, Hollanda, Kanada, ABD, Fransa, İsveç, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den de sağlık alanından şirketler yer alıyor. Bağdat 'taki Uluslararası Sağlık Fuarı 3 gün sürecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım