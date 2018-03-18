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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Türk sinemasının efsanesi Sadri Alışık ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı Haberi

Türk sinemasının efsanesi Sadri Alışık ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı Haberi

Kerem Alışık’tan görüntü

Anma Töreni Irak 

-Mezardan görüntü
-Anma töreninden görüntü
-Duaların okunması
-Kerem Alışık röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Türk sinemasında derin iz bırakan Sadri Alışık 23. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Komedi ve dram alanlarındaki başarılı oyunculuğu ile göz dolduran ve hafızalara kazınan karakterleri canlandıran Sadri Alışık için Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında 23. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.
Törene Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık olmak üzere yakınları, sanatçı arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Senarist, yönetmen ve yazar olan Sefa Önal, Sadri Alışık ile olan arkadaşlığı ve anılarını anlattı. “Özlemeye karşı çaresiziz” Anmanın ardından açıklama yapan Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, babasına olan özlemini dile getirdi. Sadri Alışık’ı halk olarak nitelendiren oğlu Kerem Alışık, “Çok özlüyorum, çok özlüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar derin net ve kısa. Allah her şeyin çaresini, sabrını veriyor ama özlem duygusuna karşı biraz çaresiziz. Sesini, soluğunu, merhametini özlüyoruz. Duamızı, sevdamızı, vefamızı, çabamızı, sevgimizi kalbimizden ayırmadan başımızda taşımaya gayret ediyoruz. Sadri Alışık Türk sineması, Türk sanatı için çok önemli bir değer. Bence Sadri Alışık halktır, sinemadır” dedi.
(SA- ÖY-
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