Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 100 bin TL'lik bağış

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya ve Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 100 bin TL bağışta bulundu. Kaymakam Yüksel Kara'nın öncülüğünde ilçe genelinde bağışlar devam ediyor. Tavşanlı'da esnaflardan ilk bağış, mobilya sektörünün öncülerinden Yaşar Kara ve Ahmet Durak'tan geldi. Kaymakam Yüksel Kara, bu örnek bağış için iş yerine yaptığı ziyaret ile bağışta bulunanlara teşekkür etti. Kara, "Allah hayırlarını kabul etsin, devletimiz adına ben kendilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşar Kara ve Ahmet Durak bey iyi örnek oldular sağ olsunlar" diye konuştu.

Firma sahiplerinden Yaşar Kara ise , "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyonları maddi ve manevi olarak her türlü destekliyoruz. Bu vesile ile de Kaymakam beyin ayağına sağlık buraya kadar gelerek bizleri onurlandırdı. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Firma sahibi Yaşar Kara, oğlu Veli Kara, şirket ortaklarından Ahmet Durak ve İsmet Karakaya, 100 bin TL'lik çeki Kaymakam Yüksel Kara'ya teslim ettiler.

