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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli lazer silahı ARMOL kabul edildi

Mustafa Varank'ın paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Lazer Silahı 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİLGEM’in tasarlayıp geliştirdiği milli lazer silahı ARMOL kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazandı” dedi.
(ME
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