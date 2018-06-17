Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor - ERBİL

- Oy kullananlardan detaylar - Oy sandığından detay - Oyların sandığa atılması Erbil 'deki Türk seçmenlerin oy verme işlemi başladıERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan Türk vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 09.00 itibarıyla Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda başladı. Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan 2 bin 500 kadar Türk vatandaşı var. Vatandaşlar istediği misyonda oy kullanabilecek." dedi. Irak'ta yaşayan Türk seçmenlere sandık başına gitmeleri çağrısı yapan Karaçay, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.Oy kullanma işlemleri yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek.