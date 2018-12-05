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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türk Sağlık-Sen Başkan Kurt: “Döner sermaye sisteminde adaletsizlik var”

Türk Sağlık-Sen Başkan Kurt: “Döner sermaye sisteminde adaletsizlik var”

sendika temsilcileri toplanma

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-türk sağlık-sen başkanı açıklama

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Türk Sağlık-Sen üyeleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hastanesinde adaletsiz döner sermaye dağılımı açıklaması yaptı. Hastane bahçesinde düzenlenen açıklamada konuşan Türk Sağlık-Sen Başkanı Nevzat Kurt, performansa dayalı döner sermaye sisteminin içerisinden çıkılamaz hale geldiğini söyledi.

Kurt açıklamasında, “Performansa dayalı sistemin sağlık çalışanına bir faydasının olmadığı açıktır. Dün, döner sermaye sisteminde adaletsizlik vardı. Bugün performansa dayalı döner sermaye ücretleri 5-10 lira gibi trajikomik düzeylere indi” dedi.
Çalışanların çalıştıkça çok kazanmadığını ifade eden Kurt, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Muayene ameliyat ve tüm tıbbi hizmetlerde çok büyük artışlar olmasına rağmen sağlık çalışanlarının döner sermayeleri eridi. Döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını kredi ve taksitlerini ayarlayan sağlık çalışanları geçinemez hale geldi. Bir çalışanın evine borcunu ödemediğinden dolayı haciz gelirse geçim sıkıntısı nedeni ile ailesindeki huzur bozulursa bunun vebali çalışanın emeğini yok eden ve kayıtsız kalandır. Çözüm üretilmedi. Pansuman bile sayılmayacak tedbirler, büyük çözümler gibi sunuldu. Defalarca sorunları çözüm önerilerimize kulaklar tıkandı."
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