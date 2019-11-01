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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk-Rus devriyesi başladı Haberi

Türk-Rus devriyesi başladı Haberi

fotoğraflar

( MARDİN - FOTO) MARDİN

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Güvenli Bölge Gesi Terör Örgütü 


- Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinin karşısında bulunan Suriye’nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi başladı.
Soçi mütabakatında terör örgütü YPG/PKK mensuplarının sınırın 30 kilometre ötesine geçmesi sonrası Türk-Rus ortak devriyesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi için hazırlıklar tamamlandı. Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Derbesiye bölgesinde belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar, kara devriye görevini yerine getirmeye başladı.

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