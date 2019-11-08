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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türk-Rus askerlerinin 3’üncü kara devriyesi tamamlandı

Türk-Rus askerlerinin 3’üncü kara devriyesi tamamlandı

devriyeden görüntü

Güvenli Bölge Gesi 

-Askeri araçların dönmesi
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ve Rusya askerleri ile Fırat’tın doğusunda gerçekleştirilen 3’üncü ortak kara devriyesi tamamlandı.Şırnak’ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.
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