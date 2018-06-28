- Türk PTT İdaresinden Kosova PTT'sine destek Haberi

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-büyükelçi Kılıç'ın açıklaması

-Türk PTT Genel Müdür yardımcısı Osman çetinkaya2nın açıklaması

-Kosova PTT İcra Müdürü Sejdi Hoxha'nın açıklaması

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( PRİŞTİNE ) PRİŞTİNE



- Kosova ile Türkiye PTT Kurumları arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk PTT İdaresi, Kosova PTT’sine 10 adet motosiklet hibe etti. Kosova PTT’sinde hizmet çalışmalarına kalite kazandırılması amacıyla yapılan destek dolayısıyla başkent Priştine’de Türk PTT idaresinin hibe ettiği motosikletler törenle teslim edildi. Kosova PTT kurumunun filosuna 10 adet yeni motosiklet katması dolayısıyla Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç yaptığı açıklamada, bu iki kurum arasında, iki posta idaresi arasında kurulmuş olan yakın işbirliğinin, böylesi somut projelerle devam ediyor olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Türkiye olarak burada bütün kurumlarımızla Kosova’nın, Kosova kurumlarının kapasite geliştirmesi olsun, daha iyi hizmet sunabilmeleri ve halka daha iyi hizmet taşıyabilmeleri için olsun, eğitim faaliyetleri olsun, bu konularda daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Posta idareleri arasındaki bu samimi işbirliği örnek nitelikte. Tabiyetiyle diğer kurumların da yaptığı çalışmaları hep birlikte takip ediyoruz. Buradaki bütün kurumlarımızla TİKA, Yunus Emre, KFOR bünyesindeki askerlerimizle, belediyelerimizle, üniversitelerimizle, burada öneli çalışmalar yapılıyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimiz çok önemli boyutlarda” şeklinde konuşan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, bunların hiç birisini yeterli görmediklerini, daha iyisini, rakamları daha üst seviyelere çıkarmak, işbirliğin daha da geliştirmenin arayışı içerisinde olduklarını belirtti.

Türk PTT Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya da Kosova Posta idaresi filosuna katkı sağladıklarını, bu katkıyı, hızlı, güvenli, emin, daha iyi hizmetler üretebilmesi, hizmet kalitesinin artması adına yaptıklarını belirtti.

Katkıların bundan böyle de devam edeceğini kaydeden Çetinkaya, “Her alanda çok geniş hizmet yelpazemiz var. Biz hizmet sektörüyüz. Hizmet sektöründe kardeş ülkelerin birbirlerine sağladıkları katkı daha fazla olmalı. Bu yönde de hızla ilerliyoruz” ifadesini kullandı. Kosova posta idaresi için bugünün çok önemli olduğunun altını çizen Kosova PTT kurumu İcra Müdürü Seydi Hoxha da yaptığı açıklamada, sürekli olarak sağladığı desteklerden dolayı Türkiye’ye ve Türk PTT kurumuna teşekkürlerini ifade etti.

Bugün yapılan hibe ve gerçekleştirilen çok sayıda eğitim programlarıyla, Türk PTT idaresinin, Kosova ve PTT idaresine büyük yardımlarda bulunduğunu kaydeden Hoxha, “Gerek profesyonel, gerek ise kardeş ilişkilerimiz gelecekte de devam edecek” dedi.

İşbirliği memorandumu çerçevesinde yürüyen ve neticeler veren bir işbirliği kapsamında İki ülke posta idareleri arasında daha önce hizmet içi eğitim çalışması da yapıldı.

