Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü - SİVAS/TUNCELİ/ERZİNCAN Haberi
- Çelenk sunumundan görüntü - Valilik ziyareti - Detaylar - Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in personelin gününü kutlaması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in çelenk sunumu - İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'e bir personeli'nin eşinin yaptığı Türk Bayrağı tablosunun hediye edilmesi - İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in personelin günü kutlaması ve tebrikleri kabul etmesi - Atatürk anıtına çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy konuşmasıSİVAS/TUNCELİ/ERZİNCAN - Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Aydoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.Polisin toplumun vicdanı olduğunu söyleyen Gül, çocukların en çok istediği mesleğin başında polisliğin geldiğini ifade etti. Polislerin haksızlıkları bertaraf ettiğini ve suçu önlediğini dile getiren Gül, "Türk Polis Teşkilatı, son yıllarda özellikle araç, gereç ve personel anlamında çok büyük mesafeler katetti. İnşallah daha iyi mesafeler katedecek. Hem terörle mücadelede hem asayiş olaylarında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bunun da en önemli müsebbibi polis teşkilatında görevli personellerimiz." dedi. Emniyet Müdürü Aydoğan da Türk milletinin asker ve polisi seven bir toplum olduğunu belirterek, "Doğduğumuzdan itibaren vatan ve millet sevdasıyla yetişiyoruz. Bayrak bizim için her şey, çocuklarımızın üniforma içerisinde yetişmesini artı bir değer olarak görüyoruz." diye konuştu. Törene, üzerinde polis üniforması bulunan çocuklar da katıldı. - TunceliTürk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tunceli'de tören düzenlendi. Tunceli Valiliği önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törene, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve yardımcıları, bazı kurum amirleri ve gaziler katıldı. Programın ardından Ateş, İl Emniyet Müdürlüğünde personelinin gününü kutlayarak, tebrikleri kabul etti. - ErzincanTürk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzincan'da da tören düzenlendi. Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Şensoy, törende, dinamit imhası sırasında şehit düşen uzman çavuş Serdar Güneş'i anarak sözlerine başladı. Yaptıkları işin fedakarlık ve meşakkat gerektiren tehlikeli bir iş olduğuna işaret eden Şensoy, "Yapılan ilk hata son hatamız olabilir. Bu yüzden nerede olursak olalım, ne iş yapıyor olursak olalım, bütün görevlerinizde daha dikkatli ve daha duyarlı olmanızı istiyorum." diye konuştu. Şensoy ve Özdemir törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.