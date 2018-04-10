Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü - DÜZCE
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Anıta çelenk bırakılması - Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in konuşması - Şehitlik ziyaretiTürk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümünü - Yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'nce tören düzenlendiDÜZCE (AA) - Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.Törende, polis elbisesiyle kürsüye çıkan 8 yaşındaki Alp Yiğit Arslan, İstiklal Marşı'nı okudu. Polislere duygu dolu anlar yaşatan Arslan, tören sonrasında Yunus Polisleri tarafından motosiklete bindirildi. Düzce Şehitliği'nde de vatanı için canını feda eden şehitler için Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Emniyet Müdürü Deniz, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin her zaman hatıralarında olduğunu söyleyerek, aziz vatan için canlarını feda edenlere her zaman borçlu olduklarını vurguladı.Konuşmanın ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.