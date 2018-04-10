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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Atatürk Parkında çelenk koyma

Şehit Polis Fedakarlık Polis Kıyafeti Memur 

-Genel ve detay görüntüler
-Yıldız'ın çocukları sevmesi
-Yıldız'ın makamda polisleri kabul etmesi
-Yaş pasta kesilmesi ve Yıldız'ın konuşması

( ADANA -HD)- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polislerin vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti ADANA

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polislerin vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Yıldız, ardından makamında emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarını kabul etti. Kabulden sonra emniyet binasında kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Etkinlikte polis kıyafeti giyen çocuklar da ilgi odağı oldu. Yıldız, burada yaptığı konuşmada polislerin vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını bu uğurda çok sayıda şehit verdiklerini belirterek, "Bu meslek çok fedakarlık isteyen bir meslek. Çoğu arkadaşımız baba oluyor yanında olamıyor. Eşi, annesi, çocuğu hasta oluyor yanında olamıyor. Çünkü vatandaşın can ve mal güvenliği için sürekli çalışıyor. Böyle kutsal bir meslek icra ediyoruz. Tüm polis arkadaşlarımızın günü kutlu olsun" dedi.

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