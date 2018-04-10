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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - UŞAK Haberi

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - UŞAK Haberi

- Törene katılanlardan görüntüler - Polis Teşkitaının 173. Kuruluş yıldönümü nedeniyle anıta çelenk sunulması - Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in konuşması - Kente merkezinde yürüyüşten görüntüler - Turan Akçay İlkokulu öğrencilerinin Polis şarkısını işaret diliyle okumasıTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümüUŞAK (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk törende Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ergüder, emniyet mensuplarının "birlikte güçlüyüz" sloganı ile çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Suç ve suçludan arındırılmış bir yaşam alanı oluşturmak için 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirten Ergüder, şöyle konuştu:"Sizlerden aldığımız güven ve destekle, bizler birlikte güçlüyüz sloganı ile uygulamaya koyduğumuz il genelindeki Huzur 64 operasyonlarını arttırmaya ve bu sayede suç ve suçlulardan arındırılmış daha güzel bir yaşam alanı oluşturmaya çalışmaktayız. Yaptığımız bu çalışmaların olumlu sonuçlarının da günden güne artarak sürdüğünü gözlemlediğimizi mutlulukla ifade ediyorum. Tüm bu ulvi görevleri yerine getirirken necip milletimize 15 Temmuz hain darbe girişimini ve hadsizliğini bu hainlere karşı milletimizin ve bizim, vatanımızın ve milletimizin bekası için her daim en ağır cezayı vereceğimizden ve bu vatan uğruna canımızı gözümüzü kırpmadan feda edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.
Konuşmanın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü personeli mehteran gösterisi eşliğinde İsmet Paşa Caddesi üzerinden İl Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.Polisler, burada vatandaşlara tarhana çorbası ikram etti.Turan Akçay İlkokulu öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis şarkısını işaret diliyle anlatan klip yaptı.Sosyal medyada büyük ilgi gören klipte çocuklar okul bahçesine "Polis 155" koreografisi yazıp, polislere sevgi gösterilerinde bulundu.

İşaret Dili Polis Darbe Girişimi Öğrenciler Okul Bahçesi 

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