Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - UŞAK
- Uşak Şehitliğinden görüntü - Düzenlenen törenden görüntüler - Kur'an - ı Kerim okunması - Şehitliği ziyaretTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümüUŞAK (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Uşak Şehitliği'nde ki törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı, dualar edildi.Emniyet Müdürü Ergüder, yaptığı açıklamada Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler planlandığını belirterek vatandaşları etkinliğe davet etti.