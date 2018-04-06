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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - UŞAK

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - UŞAK

- Uşak Şehitliğinden görüntü - Düzenlenen törenden görüntüler - Kur'an - ı Kerim okunması - Şehitliği ziyaretTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümüUŞAK (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.
Uşak Şehitliği'nde ki törene, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet mensupları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı, dualar edildi.Emniyet Müdürü Ergüder, yaptığı açıklamada Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler planlandığını belirterek vatandaşları etkinliğe davet etti.

Şehit Şehit Aileleri Irak 

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