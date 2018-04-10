Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - MERSİN/DENİZLİ/NİĞDE/AFYONKARAHİSAR
- Genel görüntü - Klip gösterisi - Ali İhsan Su'nun konuşması - Mehmet Şahne'nin konuşması - Çelenk töreninden detay görüntüler - Polislerin eskort halinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelmesi detay ve genel görüntüler - Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve polislerin pasta kesmesi - Atatürk anıtına Çelenk konulması - Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşı okunması - İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun konuşması - Polislerin Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etmesi - Çelenk töreninden detay görüntüler - Şehitlikten görüntüler - Şehitlikte kuran okunması - Dua edilmesiMERSİN - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yıl dönümüne özel hazırlanan klibin gösterimi yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, programda yaptığı konuşmada, polis teşkilatının tarihinin başarılarla dolu olduğunu ifade etti. Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, daima vatandaşların huzuru için çaba gösteriğini anlatan Su, şöyle konuştu:"Polislerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyan, her türlü fedakarlığa katlanan, gerektiğinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her türlü gayreti sarf eden, uğrunda şehitler ve gaziler veren bir teşkilata mensuptur. Polis teşkilatımız tarihi boyunca suç ve suçlulularla mücadele etmiştir. Polis teşkilatımızın kendini sürekli yenilemiş ve geliştirmiştir. Bugün polis teşkilatı sahip olduğu personel ve teçhizatlarla modern çağımızın bütün gerekliliklerini yerine getirecek donanıma sahiptir." Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de gece gündüz demeden vatan için çalıştıklarını bu uğurda can vermeye hazır olduklarını söyledi.
Türk polisinin vatanı için her türlü fedakarlığı yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirten Şahne, şunları kaydetti:"15 Temmuz'da ülkemizin her yerinde olduğu gibi polis ve jandarma teşkilatımız, silahlı kuvvetlerimiz ve siz kahraman halkımız, anayasal düzeni ve ülkemizin bekasını hedef alan ihanet şebekelerine karşı bir ve beraber olmuştur. Polislerimiz ve jandarma ekiplerimiz bu işgale karşı dimdik ayakta durmayı bilmiştir. 173 yıldır süren teşkilatımız, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak hiçbir harekete müsaade etmeyecektir."Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOTİM" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Öğrenciler günün anlam ve önemine dair yazdıkları şiir ve kompozisyonu katılımcılarla paylaştı.Etkinlikte, bazı polis memurlarına da üstün başarı ve gayretleri dolayısıyla, başarı belgesi verildi. Mersin 'de 1951 - 1971 yılları arasında görev yapmış 87 yaşındaki emekli polis memuru Rıza Ziya Özgen'in, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" adlı şiirini okuduğu etkinlikte, coşkulu anlar yaşandı.Çocuk Şube Müdürlüğünce hazırlanıp, çocukların sahnelediği folklor gösterisinde renkli görüntüler oluşurken, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu "polis korosu" beğeniyle izlendi.DenizliDenizli Valiliği önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Demir, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının, adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde desteğini milletten, yetkisini yasalardan alarak her zaman demokratik ve hukuk kurulları çerçevesinde gece gündüz demeden görevini yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Polisin halk için var olduğunu halkın yardım ve desteğiyle, onların adına suçlularla savaştığını dile getiren Demir, "Unutulmamalıdır ki her şeyi satın alabilirsiniz ancak huzuru asla satın alamazsınız. Huzur, güvenlik, dirlik, düzen ve asayiş yalnızca polisin değil, hepimizin ortak meselesidir. Bu nedenle herkesin polise destek ve yardımcı olması, onun yanında yer alması gerekir." dedi. Demir, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları, törenin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti.Daha sonra polisler eskort halinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na geldi. Burada motorlu trafik polisleri motorlarıyla birlikte "Ay Yıldız" koreografisi yaptı.Vatandaşlar özel harekat polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - NiğdeNiğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Üner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Cebeloğlu, Türk Polis Teşkilatının 1845'ten bugüne kadar şeref ve gururla ortaya koyduğu halka hizmet anlayışını gelecek kuşaklara da aynı hassasiyetle aktaracağını söyledi.