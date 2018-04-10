Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü - MARDİN/ELAZIĞ/IĞDIR

Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıl Dönümü - MARDİN/ELAZIĞ/IĞDIR

- Valilik önünde tören düzenlenmesi - 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında Motosikletli Yunus Polis Timi ve dedektör köpeklerin gösterileri, - İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın konuşması - Detay - Elazığ'daki Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan tören - Çelenk sunulması - Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması - Iğdır'da düzenlenen tören MARDİN (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin 'de tören yapıldı. Mardin 'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Törende, resim dalında düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Vali Vekili Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Türkiye Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polis timi ve dedektör köpekler gösteri sundu, çocuklara trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürü Onar, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin 'in güvenliği ve huzuru sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa edildiğini vurgulayan Onar, şunları kaydetti:" Mardin 'de 2016 ile 2017 yılı istatistiklerine baktığımızda terör olaylarında yüzde 50, asayiş olaylarında yüzde 2 düşüş yaşandı. Asayiş olaylarında aydınlatma oranlarında yüzde 4 artış yaşandı. Bu sevindirici bir şey. Bize destek veren bütün Mardin li vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize ve Valimize çok teşekkür ediyoruz."Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümüELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç ve polis memurları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Sevinç, törende yaptığı konuşmada, halkın huzuru ve devletin bekası için her türlü suç ve suçlu ile mücadeleyi sürdürürken halka hizmet hedefini güden bir teşkilatın mensupları olduklarını söyledi.

Sevinç, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında tebrikleri kabul etti.Kutlamalara, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nursi Çağlak, Keban Belediye Başkan Vekili Ahmet Demir, Cumhuriyet Savcısı Nihat Kumtepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yakınları Güvenlik Güçleri Siyasi Partiler Trafik Eğitimi Dedektör Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı