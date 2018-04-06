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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - MARDİN

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - MARDİN

- Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Davetlilerin şehitliğe gelmesi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Saygı atışı ve dua okunması - Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılması - Şehit annesi Ayşegül Tutakbala'ın konuşması Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Mardin 'de Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldıMARDİN (AA) - Mardin 'de Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı. Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende İl Müftüsü İsmail Çiçek şehitler için dua okudu.Törene katılan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, AK Parti Mardin İl Başkan Nihat Eri, güvenlik güçleri ve şehit yakınları şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Şehit annesi Ayşegül Tutakbala, bütün güvelik güçlerine dua ettiklerini söyledi.

Aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Tutakbala, "Allah devletimize zeval vermesin. Bütün asker ve polislerimizi Allah korusun, onlarla beraber olsun. Bütün dualarımız onlarla." dedi.

Şehit Şehit Yakınları General Saygı Duruşu Güvenlik Güçleri 

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