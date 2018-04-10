Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - DİYARBAKIR
- Törene katılan polisler ve polis araçlarından görüntüler - İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Canbar'ın anıta çelenk sunumundan detaylar - Kentte konvoy yapan polis araçlarından detaylarTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır , Mardin, Siirt, Batman ve Elazığ'da tören düzenlendi - Mardin Emniyet Müdürü Onar: - "Mardin'de 2016 ile 2017 yılı istatistiklerine baktığımızda terör olaylarında yüzde 50, asayiş olaylarında yüzde 2 düşüş yaşandı" - Siirt Emniyet Müdür Vekili Kızılay: - "Üstlenmiş olduğumuz bu önemli görevin başarıya ulaşması; teknolojik değişim ve personel gücünün yanında halkın desteğini sağlamakla mümkündür. Bizler de Siirtli hemşehrilerimizin güven ve desteğini her zaman yanımızda hissettik"DİYARBAKIR (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır , Mardin, Siirt, Batman ve Elazığ'da tören yapıldı. Diyarbakır 'da merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Canbar, törende yaptığı konuşmada, teşkilatın gerektiğinde devletin şefkatli eli olduğunu, vicdan merhamet ve adaletten ayrılmadan milletle el ele vererek gönülden gönüle köprüler kurduğunu söyledi.
Canbar, "Türkiye Cumhuriyetimizin bekasına, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere ve şer odaklarına karşı en kutsal varlığı olan canını dahi feda etmekten kaçınmayarak mücadelesini devam ettiren bizler, bundan sonra da devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, il emniyet müdür yardımcıları, şehit yakınları ve teşkilat mensupları katıldı.