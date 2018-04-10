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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - ZONGULDAK Haberi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - ZONGULDAK Haberi

- Zonguldak 'taki törenden detaylar - İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın açıklaması - Turanlı ve beraberindekilerin Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyareti - Zonguldak Zonguldak 'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önündeki törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Turanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet ve milletin Türk Polis Teşkilatı'na emanet olduğunu söyledi.

Devlet ve millet için uyumadıklarını ve gece gündüz çalıştıklarını belirten Turanlı, "Memleketimiz güçlü ve kuvvetli. Türk polisi eskisinden daha güçlü. Bayrak, millet, devlet dimdik ayakta. Şerefli Türk polisi olduğu sürece de bu devlet sonsuza dek ayakta kalacak." şeklinde konuştu.
Turanlı ve beraberindekiler törenin ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyaret etti.

Polis Saygı Duruşu 

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