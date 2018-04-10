Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - KARABÜK
- İstiklal Marşı'nın okunması - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in konuşması - Şiir okunması - DetaylarTürk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümüKARABÜK (AA) - Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mahmut Karabulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın yaşının dünyada var olan birçok ülkelerin yaşından daha fazla olduğunu söyledi.
Türk milletinin asırların ötesine kadar uzanan geçmişi olan şanlı bir millet olduğunu ifade ede Şahin, "Çok güçlü devlet geleneğimiz var. Modern polis teşkilatının başlangıcı olarak kutluyoruz 10 Nisan'ı ancak tarihçiler polis teşkilatının kuruluşunu biraz daha geriye götürüyorlar. 1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osman Bey Karahisar'ı almış ve onun başına da oğlu Orhan Bey'i getirmiş. Orhan Bey de babasının en yakın silah arkadaşlarından Gündüz Alp'i asayişten sorumlu kılmış ve tarihçiler diyorlar ki, 'Gündüz Alp bizim tarihimizde ilk polis amirimizdir.' Dolayısıyla bu kadar köklü bir milletiz." diye konuştu. Karabük Valisi Kemal Çeber de toplumun huzuru, temel asayiş, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının sağlanması polis teşkilatının yerine getirdiğini aktararak, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıllık hayatında kahramanlıkların, fedakarlıkların göründüğünü belirtti. AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, polis teşkilatının ülkenin huzuru ve güveni için canla başla mücadele ettiğini kaydetti. Tören öğrenciler tarafından şiir okunmasının ardından sona erdi.Daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, protokolü, polis teşkilatı personellerini ve vatandaşları makamında kabul etti.