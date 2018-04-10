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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - BOLU Haberi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - BOLU Haberi

- Çelenk konulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - İlçe emniyet müdürü Hasan Hüseyin Turanlı'nın konuşmasıTürk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümüBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ve Mengen ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolasıyla tören yapıldı.Mudurnu ilçesindeki törende, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Turanlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Turanlı, konuşmasında asayişin temin edilmesi için her türlü yeniliğe ayak uydurduklarını belirterek, "Atatürk'ün ilke ve inkilaplarını önemsemiş, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünün sembolü olan bayrağımızı daima gönderde tutarak fedakarlıkla vatandaşlarımızın huzur ve güvenini koruma yolunda üstüne düşen her türlü görevi kararlılıkla yerine getiren emniyet teşkilatımızın 173. yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.
Kutlamalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ziyaretlerin kabulü ile sona erdi.

Emniyet Müdürü Emniyet Teşkilatı Fedakarlık 

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