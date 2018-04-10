Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - BARTIN
- Anıta çelenk bırakılması - Saygı duruşu - Bartın Şehitliği'nde Kur'an - ı Kerim ve dua okunması ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıBARTIN (AA) - Bartın 'da, Valilik Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, burada yaptığı konuşmada, halkın sevgi ve güvenini kazanmış, milletin huzuruna, birlik ve beraberliğe kasteden tüm saldırıları kahramanca önlemiş bu uğurda canları pahasına mücadele eden polis teşkilatının 173. yılını kutladıklarını söyledi.
Bartın Şehitliği'nde Kur'an - ı Kerim ve dua okunmasıyla devam eden törende şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.Törene, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, emniyet ve jandarma personeliyle vatandaşlar katıldı.