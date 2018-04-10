Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - ADIYAMAN
- Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü programından genel ve detay görüntüler - İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in konuşması - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'nın konuşması - Detay Adıyaman 'da yağmur nedeniyle Cumhuriyet Spor Salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, yaptığı konuşmada, son zamanlarda Türkiye'de polisin yürüttüğü vazifenin, daha hassas ve kıymetli olduğunu belirtti. Türkiye'nin ve milletin 15 Temmuz gecesinde tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kalkancı, "Yaşanan bu ihaneti milletimiz, Allah'ın yardımı, hükümetimizin kararlı duruşu, Türk polisinin kahramanlığı, milletimizin engin feraset, basiret ve cesareti sayesinde boşa çıkarmayı başarmıştır." dedi. İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladığını belirtti. Şehit meslektaşlarını rahmet, gazileri minnetle andığını ifade eden Alper, "Her zaman yanımızda olan ve desteklerini sürekli hissettiren Adıyaman halkına, en derin ve kalbi şükranlarını sunuyorum." dedi. Törende, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ve ödülleri verildi. Programa, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.