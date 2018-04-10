Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - İSTANBUL
- Anıta çelenk bırakılması - İstiklal Marşı - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuşmasıTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıİSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve emniyet mensupları katıldı. Törende, Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emekli Emniyet Müdürleri Derneği ve Polis Emeklileri Derneği adına Cumhuriyet Anıtı önüne çelenk bırakıldı.Şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, devletin ve milletin güvenliğinin teminatı olan emniyet teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.Emniyet teşkilatının üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydeden Çalışkan, "Bu nedenle İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak gerek teçhizat, gerekse de eğitim bakımından daima kendimizi yeniliyor ve çağın gerektirdiği teknolojik imkanlarla teşkilatımızı donatarak varlık sebebimiz olan vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde verebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. Çalışkan, emniyet teşkilatı olarak amaçlarının İstanbul 'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmek olduğunun belirterek, bu hedefe ulaşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu söyledi.