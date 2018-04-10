Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - ANTALYA
- İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ın anıta çelenk sunması - Kadın polislerden detaylar - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Ahmet Taşır'ın konuşması - Emniyet yetkililerinin Vali Vekili Hamdi Bolat'ı ziyareti - Uncalı Şehitliğindeki program - Saygı atışı - Kadın polisin göndere çekilen Türk bayrağına selam durması - İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ın konuşması - Ay - yıldız simgesi ve şehit kabriTürk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümüANTALYA (AA) - Antalya 'da Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın mensubu olmaktan onur duyduğunu söyledi.
Türk milletinin polisine her zaman güvendiğini ve her türlü desteği verdiğini belirten Taşır, milletin kendilerine duyduğu güveni zedelememek ve onlara en kaliteli hizmeti vermenin hedefleri olduğunu kaydetti. Hizmetin en iyisine layık olan millete canla başla, gece gündüz demeden çalışarak hizmet etme gayretinde olduklarını kaydeden Taşır, törenin ardından Antalya Vali Vekili Hamdi Bolat'ı ziyaret etti.İl Emniyet Müdür Vekili Taşır, vali ziyaretinin ardından ise Uncalı Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde gerçekleştirilen törene katıldı. Şehitlere saygı atışının yapılan törende, Taşır ve diğer emniyet mensupları, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakarak, dua etti.