Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - ANTALYA

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü - ANTALYA

- İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ın anıta çelenk sunması - Kadın polislerden detaylar - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Ahmet Taşır'ın konuşması - Emniyet yetkililerinin Vali Vekili Hamdi Bolat'ı ziyareti - Uncalı Şehitliğindeki program - Saygı atışı - Kadın polisin göndere çekilen Türk bayrağına selam durması - İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ın konuşması - Ay - yıldız simgesi ve şehit kabriTürk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümüANTALYA (AA) - Antalya 'da Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın mensubu olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Türk milletinin polisine her zaman güvendiğini ve her türlü desteği verdiğini belirten Taşır, milletin kendilerine duyduğu güveni zedelememek ve onlara en kaliteli hizmeti vermenin hedefleri olduğunu kaydetti.
Hizmetin en iyisine layık olan millete canla başla, gece gündüz demeden çalışarak hizmet etme gayretinde olduklarını kaydeden Taşır, törenin ardından Antalya Vali Vekili Hamdi Bolat'ı ziyaret etti.İl Emniyet Müdür Vekili Taşır, vali ziyaretinin ardından ise Uncalı Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde gerçekleştirilen törene katıldı.
Şehitlere saygı atışının yapılan törende, Taşır ve diğer emniyet mensupları, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakarak, dua etti.

Şehit Polis Saygı Duruşu Ermeni Irak 

İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı